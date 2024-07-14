В Испании не ожидали выхода сборной в финал Евро-2024 – журналист

Журналист испанского издания Marca Виктор Ромеро Санчес высказался о выступлении сборной Испании на чемпионате Европы. Как известно, «красная фурия» добралась до финала, где будет играть против Англии.

По словам Санчеса, в Испании мало кто ожидал, что команда сможет пройти на турнире так далеко.

«Это первый по-настоящему большой турнир для большинства испанских игроков. Мы ожидали четвертьфинала, это показалось бы нормальным результатом в такой ситуации. В составе очень много молодёжи», - цитирует Санчеса «Спорт-Экспресс».

Финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.