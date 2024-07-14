Мостовой рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, кого будет поддерживать в финальном матче чемпионата Европы – 2024.

«Они [англичане] заслуженно вышли в финал, но я болеть буду за Испанию. Легко не будет, не зря Англия в финале», — приводит слова Мостового Vprognoze.

Напомним, в полуфинале турнира испанцы оказались сильнее Франции, а англичане выбили из турнира Нидерланды.

Финальный поединок Евро-2024 между национальными командами Испании и Англии пройдет 14 июля. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.