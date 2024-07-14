Саутгейт ответил на вопрос о будущем

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед финалом Евро-2024 ответил на вопрос о своём будущем.

«Эмоционально мне сейчас невозможно принять логическое решение по будущему, потому что в течение двух последних лет моей единственной целью была победа на этом турнире. Последние пять или шесть лет были настоящими американскими горками, поэтому я действительно ничего не знаю – я лишь сосредоточен на подготовке команды к игре», - сказал Саутгейт BBC Sport.

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.