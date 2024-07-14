Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024

В воскресенье вечером пройдёт финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии. В преддверии битвы за трофей BBC Sport выпустил видео, на котором знаменитости обращаются к английской национальной команде. На видео оказался и владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. Он обратился не только к сборной, но и лично к левому защитнику Люку Шоу.

«Всем удачи в воскресенье. Я искренне надеюсь, что вы добьётесь успеха. Люк, пожалуйста, не растяни снова своё подколенное сухожилие», - сказал Рэтклифф.

Стоит сказать, что Люк Шоу с февраля не играл за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. Защитник даже пропустил первые матчи сборной Англии на Евро-2024.