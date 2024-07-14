Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024

14 Июля 2024 • 15:41 Комментировать
Испания
...
Англия
1 2.55 X 2.85 2 3.50
Через 5 ч. 45 мин.

В воскресенье вечером пройдёт финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии. В преддверии битвы за трофей BBC Sport выпустил видео, на котором знаменитости обращаются к английской национальной команде. На видео оказался и владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. Он обратился не только к сборной, но и лично к левому защитнику Люку Шоу.

«Всем удачи в воскресенье. Я искренне надеюсь, что вы добьётесь успеха. Люк, пожалуйста, не растяни снова своё подколенное сухожилие», - сказал Рэтклифф.

Стоит сказать, что Люк Шоу с февраля не играл за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. Защитник даже пропустил первые матчи сборной Англии на Евро-2024.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Люк Шоу Джим Рэтклифф ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Июля
15:41
Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024
14:19
Испания или Англия: Газзаев рассказал, кому симпатизирует в финале Евро-2024
11:51
Почему финал Евро-2024 Испания – Англия является крутой вывеской 3
09:00
Испания – Англия: Ямаль, Кейн и кто ещё наверняка в стартовых составах на финал Евро-2024
04:00
Де ла Фуэнте: «Мы должны помочь Ямалю не свернуть с верного пути»
03:37
Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 1
02:03
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте оценил игру Беллингема
02:02
Испания - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:55
Актуальный прогноз и ставка на матч Испания – Англия финала плей-офф Евро-2024
01:04
Райс поделился мнением о Родри перед финалом Евро
00:23
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 5
13 Июля
23:57
Райс: «Не понимаю негативных высказываний французов о Ямале»
23:24
Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании
23:18
Де ла Фуэнте: «Гави – 27-й игрок сборной Испании»
23:09
Руни рассказал, кто в сборной Испании представляет наибольшую угрозу для Англии
22:35
Роналду и Лукаку – в символической сборной главных разочарований Евро-2024
22:16
Руни назвал оптимальную позицию для Фодена в сборной Англии
22:07
Кейн высказался об успехах Ямаля
21:59
Кейн: «Я не думаю о «Золотой бутсе»
21:47
Испания – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:16
Наставник сборной Англии: «У нас были большие мечты, теперь их нужно воплотить в жизнь»
21:07
Шикунов: «Может случиться так, что Англия опять закроется и выиграет Евро за счёт этого»
20:37
Игрок сборной Англии Райс: «Сделаем всё, чтобы выиграть у Испании»
20:18
Ещенко рассказал, кого считает фаворитом в финале Евро-2024
20:03
Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю
19:58
Ташуев высказался о финале Евро-2024
19:45
Руни назвал двух игроков, которые напоминают ему Роналду и его самого
19:36
Игрок сборной Испании рассказал, заслуженно ли Англия вышла в финал Евро 2
19:25
Мората рассказал об уважении к сборной Англии
19:20
Де ла Фуэнте назвал «тренеров» внутри сборной Испании
19:13
Гладилин: «В финале Евро буду болеть за испанцев, потому что футбол связан с искусством»
17:40
Кукурелья – о свисте немецких фанатов: «Сначала я был удивлён» 1
16:00
Кечинов: «Англия не рискнёт играть с Испанией в открытый футбол»
15:28
Бушманов предположил, сколько мячей будет забито в финале Евро
15:13
Шотландская газета поиздевалась над англичанами
13:00
Галямин: «У Испании командная игра поставлена лучше, чем у англичан»
12:46
Гаджиев: «Для меня в финале Евро предпочтительнее победа испанцев»
12:30
Рекорды, антирекорды и прерванные серии: чем запомнился Евро-2024 2
12:07
Стипиди: «УЕФА хотел сделать финал Германия – Англия, но не всё коту масленица» 3
10:28
Актуальная ставка и прогноз на матч Испания — Англия Евро-2024 — 14 июля 2024
09:24
Скучная, неинтересная Англия может победить Испанию в финале Евро-2024, и вот почему 2
05:54
Уоткинс рассказал, за счёт чего Англия может упростить себе задачу в финале с Испанией
05:10
Уоткинс рассказал, что думает о Ямале
04:14
Ямаль: «Мбаппе попросил мою футболку после полуфинала» 2
01:31
Ямаль: «Надеюсь, Месси выиграет Кубок Америки»
12 Июля
21:25
Ямаль: «Флик написал мне, что я забью сборной Франции»
21:02
Известно, чьих болельщиков на финале Евро-2024 будет в пять раз больше 1
19:41
Экс-тренер сборной России рассказал, почему трудно назвать фаворита финала Евро-2024
18:28
Борис Игнатьев: «Англия забивала, но не разукрашивала новогоднюю ёлку игрушками»
18:20
Дасаев назвал лучшего тренера Евро-2024
18:08
Испания или Англия: Борис Игнатьев рассказал, кому желает победы
17:44
Цорн: «Испания заслужила выиграть Евро-2024»
17:44
Ямаль высказался о давнем фото с Месси
16:40
Стало известно будущее тренера сборной Испании де ла Фуэнте
16:32
Саутгейт рассказал, как Англии выиграть Евро-2024
15:51
Игрок сборной Испании: «Я не боюсь Беллингема»
15:28
Хомуха рассказал, почему Испания выглядит предпочтительнее Англии перед финалом Евро
15:10
Дасаев объяснил, почему в финале Евро-2024 будет болеть за Испанию
14:53
Орещук: «Нас ждёт дохлый финал Евро»
14:27
Масалитин назвал фаворита финала Евро-2024
13:25
Канчельскис — о финале Евро-2024: «Фаворита в этом матче нет» 2
11:50
Канищев не видит фаворита в финале Евро-2024
11:16
Гладилин назвал фаворита финала Евро-2024
10:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Испания – Англия Евро-2024 – 14 июля 2024
09:55
Орлов высказался перед финалом Евро-2024
11 Июля
23:18
Почему Ямаль может не стать новым Месси 10
20:19
Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании 3
20:18
Колыванов назвал точный счёт финального матча Евро-2024
18:39
Червиченко – о сборной Англии: «Халявщики опять на дурака проскочили» 1
18:15
Пономарёв: «Саутгейт боится собственной тени, Испанию так не обыграть»
17:38
Гладилин — о финале Евро-2024: «Сам футбол должен отблагодарить Испанию»
17:37
Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия 2
15:51
Испания или Англия: Погребняк рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024
15:38
Хоккеист Овечкин назвал один минус Евро-2024
15:16
​Испания – чемпион Евро-2024: прогноз от экспертов
15:10
Надёжная ставка и прогноз на финал Испания – Англия Евро-2024 – 14 июля 2024
14:30
Стало известно, почему арбитр Орсато не получил назначение на финал Евро-2024
13:13
УЕФА объявил имя судьи на финал Евро-2024 1
13:07
Силкин рассказал, почему в финале Евро-2024 будет болеть за Англию
08:58
Погребняк прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024
05:46
Беллингем – второй по успешным обводкам на Евро-2024
05:36
Саутгейт: «Нам предстоит сыграть с лучшей командой турнира»
03:30
Англия и Испания встретятся на Евро впервые с 1996 года
02:09
Саутгейт ответил, что нужно Англии для победы над Испанией в финале
01:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Испания – Англия Евро-2024 – 14 июля 2024
01:44
Саутгейт – третий тренер с двумя финалами Евро
01:17
Беллингем поделился ожиданиями от финала с Испанией
01:05
Губерниев: «Англия поставит на место выскочек из Испании в финале Евро-2024» 1
00:55
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024
00:51
Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы»
00:29
Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 1
00:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Испания — Англия Евро 2024 — 14 июля
00:04
Саутгейт во второй раз вывел Англию в финал – больше, чем все предыдущие тренеры вместе взятые
00:00
Определились финалисты Евро-2024
10 Июля
20:38
Алаев: «Победа сборной Испании на Евро будет победой футбола»
18:21
Павлюченко назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 1
13:41
Онопко: «Ямалю все пророчат карьеру Месси, но всё будет зависеть только от него» 1
02:46
Звезду сборной Испании можно подписать за 60 млн евро только до 15 июля
02:35
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
01:22
Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале
00:56
Сборная Испании повторит рекорд Бразилии, если победит в финале
09 Июля
23:59
С кем Испания сыграет в финале Евро-2024 3
08 Июля
22:17
​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024
05:21
Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Кейн высказался о спорном пенальти после контакта с Дюмфрисом Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Зидан получил приглашение от «Реала» Почему Ямаль может не стать новым Месси «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити»
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» Почему Дзюба стал никому не нужен в России В Испании заявили, что судья протащил Англию в финал Евро Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024
Спортивные новости
Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.07.24 в 22:00
Испания Испания
Англия Англия
2.45 2.95 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июля
16:13 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов назвал лучший матч Евро-2024
16:10 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт ответил на вопрос о будущем
15:41 · Чемпионат Европы 2024
Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024
14:19 · Чемпионат Европы 2024
Испания или Англия: Газзаев рассказал, кому симпатизирует в финале Евро-2024
12:49 · Чемпионат Европы 2024
Андронов предсказал победителя Евро-2024 1
12:34 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев назвал сборную, которая победит в финале Евро 1
12:24 · Чемпионат Европы 2024
Сперцян выбрал между Испанией и Англией в финале Евро
12:13 · Чемпионат Европы 2024
Во Франции выступили против Дешама после неудачи на Евро
12:05 · Чемпионат Европы 2024
На «Уэмбли» появилось послание для сборной Англии
11:13 · Чемпионат Европы 2024
Пономарёв выбрал между Испанией и Англией победителя Евро
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании высказался о звёздном Беллингеме
10:59 · Чемпионат Европы 2024
Погребняк ответил, выиграет ли Месси Кубок Америки - 2024
10:53 · Чемпионат Европы 2024
Титов назвал победителя Евро-2024
10:46 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии - это не Беллингем и Кейн
10:39 · Чемпионат Европы 2024
Божович: «Надеюсь, Испания выиграет Евро, я ненавижу англичан»
10:25 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал победителя Евро-2024
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя финала Испания - Англия на Евро
10:02 · Чемпионат Европы 2024
Казанский дал прогноз на финал Испания - Англия
09:57 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин назвал сборную, которая выиграет Евро
09:38 · Чемпионат Европы 2024
Линекер дал оценку игре Ямаля на Евро-2024
09:30 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024
09:01 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал о подготовке к пенальти в финале Евро
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Талалаев высказался о финале Испания - Англия на Евро
08:43 · Чемпионат Европы 2024
Хесус Навас признался, что уже давно играет с травмой
Все новости