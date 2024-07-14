Испания или Англия: Газзаев рассказал, кому симпатизирует в финале Евро-2024

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о финале чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Испании и Англии. По словам бывшего рулевого ЦСКА, в битве за трофей он будет симпатизировать испанцам.

«Лично мои симпатии на стороне сборной Испании, которая показывает потрясающий футбол и потрясающий результат, но испанцам будет очень тяжело, как и англичанам», - цитирует Газаева Metaratings.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.