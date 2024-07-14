Андронов предсказал победителя Евро-2024

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем финальном поединке между сборными Испании и Англии на чемпионате Европы – 2024.
«Испания выглядит лучше, выглядит фаворитом в этом матче. И я предложу вам ставку на то, что Испания поднимет трофей, то есть выиграет чемпионат Европы. Надо ставить на нее», - передает слова Андронова «РБ Спорт».
Финальная встреча сборных Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Француз Франсуа Летексье назначен главным арбитром матча.
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