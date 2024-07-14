Суперкомпьютер назвал победителя Евро в день финала

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Англии одержать победу в финальном матче чемпионата Европы – 2024. Фаворитом противостояния считаются подопечные Луиса де ла Фуэнте. Шансы на победу «красной фурии» оцениваются в 60,4 процента.

Решающий поединок турнира, который проходит в Германии, состоится 14 июля на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи – француз Франсуа Летексье.

Напомним, что в 1/2 финала сборная Испании отпраздновала победу над Францией со счетом 2:1, а Англия обыграла Нидерланды (2:1).

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