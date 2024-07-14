Губерниев назвал сборную, которая победит в финале Евро

Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Сегодня Англия станет чемпионом Европы по футболу! Испания проиграет! Такова футбольная жизнь!» - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Финальный матч чемпионата Европы Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе в Берлине.

В полуфинале испанцы оказались сильнее Франции со счетом 2:1, а англичане победили Нидерланды (2:1).