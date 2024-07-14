Сперцян выбрал между Испанией и Англией в финале Евро

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поедал о том, кого будет поддерживать в финале чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Буду болеть за испанцев! Заслужили!» - передает слова футболиста телеграм-канал Кубка России.

Финал Евро Испания – Англия состоится сегодня, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен французский судья Франсуа Летексье.

Напомним, что в полуфинале престижного турнира испанцы обыграли Францию (2:1), а англичане одолели Нидерланды (2:1).