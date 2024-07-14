Во Франции выступили против Дешама после неудачи на Евро

Во Франции провели опрос касательно будущего главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, 51 процент респондентов желает отставки специалиста после неудачи на чемпионате Европы – 2024. Напомним, что «трёхцветные» дошли до полуфинала престижного турнира, где потерпели поражение от команды Испании со счетом 1:2. Дешам занимает пост главного тренера сборной Франции с 2012 года.

В финале чемпионата Европы сыграют Испания и Англия. Поединок состоится 14 июля на стадионе в Берлине, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.