Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Во Франции выступили против Дешама после неудачи на Евро

14 Июля 2024 • 12:13 Комментировать

Во Франции провели опрос касательно будущего главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Согласно данным источника, 51 процент респондентов желает отставки специалиста после неудачи на чемпионате Европы – 2024. Напомним, что «трёхцветные» дошли до полуфинала престижного турнира, где потерпели поражение от команды Испании со счетом 1:2. Дешам занимает пост главного тренера сборной Франции с 2012 года.

В финале чемпионата Европы сыграют Испания и Англия. Поединок состоится 14 июля на стадионе в Берлине, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро Клопп может вернуться к работе – известна команда Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании Кейн высказался о спорном пенальти после контакта с Дюмфрисом Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия Почему Ямаль может не стать новым Месси Зидан получил приглашение от «Реала» «Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити»
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» Почему Дзюба стал никому не нужен в России В Испании заявили, что судья протащил Англию в финал Евро
Спортивные новости
Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.07.24 в 22:00
Испания Испания
Англия Англия
2.45 2.95 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июля
12:49 · Чемпионат Европы 2024
Андронов предсказал победителя Евро-2024
12:34 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев назвал сборную, которая победит в финале Евро
12:24 · Чемпионат Европы 2024
Сперцян выбрал между Испанией и Англией в финале Евро
12:13 · Чемпионат Европы 2024
Во Франции выступили против Дешама после неудачи на Евро
12:05 · Чемпионат Европы 2024
На «Уэмбли» появилось послание для сборной Англии
11:13 · Чемпионат Европы 2024
Пономарёв выбрал между Испанией и Англией победителя Евро
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании высказался о звёздном Беллингеме
10:59 · Чемпионат Европы 2024
Погребняк ответил, выиграет ли Месси Кубок Америки - 2024
10:53 · Чемпионат Европы 2024
Титов назвал победителя Евро-2024
10:46 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии - это не Беллингем и Кейн
10:39 · Чемпионат Европы 2024
Божович: «Надеюсь, Испания выиграет Евро, я ненавижу англичан»
10:25 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро
10:13 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал победителя Евро-2024
10:08 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя финала Испания - Англия на Евро
10:02 · Чемпионат Европы 2024
Казанский дал прогноз на финал Испания - Англия
09:57 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин назвал сборную, которая выиграет Евро
09:38 · Чемпионат Европы 2024
Линекер дал оценку игре Ямаля на Евро-2024
09:30 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024
09:01 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал о подготовке к пенальти в финале Евро
08:48 · Чемпионат Европы 2024
Талалаев высказался о финале Испания - Англия на Евро
08:43 · Чемпионат Европы 2024
Хесус Навас признался, что уже давно играет с травмой
08:37 · Чемпионат Европы 2024
Два игрока сборной Испании пропустят финал Евро
07:37 · Чемпионат Европы 2024
Назван стартовый состав Испании на финал с Англией - Ямаль играет
07:31 · Чемпионат Европы 2024
Роналду и Мбаппе возглавили антирейтинг Евро-2024 1
04:00 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Мы должны помочь Ямалю не свернуть с верного пути»
Все новости