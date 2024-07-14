На «Уэмбли» появилось послание для сборной Англии

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный поединок чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии. В преддверии матча на лондонском стадионе «Уэмбли» появилась надпись «Вперед, Англия. Принесите трофей домой».

Финал состоится на стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. Главным судьей встречи назначен француз Франсуа Летексье.

Напомним, что на полуфинальной стадии чемпионата Европы сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами со счетом 2:1. Испанская команда с аналогичным счетом переиграла сборную Франции.