Почему финал Евро-2024 Испания – Англия является крутой вывеской

Считанные часы остаются до решающего матча Евро. И от этого факта не много грустно. Ведь к хорошему быстро привыкаешь. В том числе и к тому, что большой футбол чуть ли не каждый день стучался в наши окна. Но команды, в гонке футбольных вооружений, должны идти на перевооружение. Уверен, что через два года футбольная диспозиция изменится. Но мы сегодня не об этом.

Хорошо, что финал именно с такой вывеской. Безусловно, что очень многие хотели финал Нидерланды – Испания, но в нем есть ложка дегтя. В данном противостоянии была бы угроза победы на классе – как было в финале Евро-2012, где испанцы сломили итальянцев 4:0. И не совсем интересно, когда оппоненты одного стиля, как будто снижается уровень принципиальности.

Битва стратегий

Сегодняшняя баталия прекрасна тем, что в ней есть борьба стратегий. Я бы даже сказал борьба философий. Саутгейт считает, что если нам не забили, то мы как минимум не проиграли. В стане «красной фурии» думают следующим образом: «Если мяч у нас, то нам не забьют». Даже такие банальные мысли погружают нас в интригу. Есть и второе сравнение: между испанским добром и английским злом. Насчет испанского добра можно уверенно согласиться. Но спорно насчет английского зла. Все-таки это стратегия. Было бы очень наивным, если бы во средневековых военных сражениях действовали по тактике «шашки наголо и вперед». Все-таки футбол где-то должен быть интеллектуальным, как шахматы. Я бы наше противостояние окрестил как битва красоты и изящества против шахмат. Посмотрим, кто поставит шах и мат.

Футбол прекрасен тем, насколько в нем все тонко, где от беды до победы всего шаг. Если бы не гол Беллингема словакам, то Гарет был бы с позором отправлен в отставку. Но сейчас он в одном шаге от того, чтобы его величали сэром. И у испанцев был такой момент. В своем полуфинале они уступали Франции 1:0, а затем «трехцветные» провели три опасные контратаки, и они были в зоне своего комфорта. Но удар заряженного Ямаля погрузил в эту зону уже подопечных Де ла Фуэнтэ. Как видите, как все в спорте номер один на тоненького.

В решающей игре может произойти всё, что угодно

Предвкушение финалов прекрасно тем, что перед решающей игрой находится место битвы мыслей. Посудите сами, какое из моих размышлений возьмет верх. Констатация факта под номером один: у англичан лучшая обойма – за счет этого они могут подавить испанцев. Пример, когда Палмер ассистировал Уоткинсу красноречив. Мысль номер два: «Фурия Роха» победила французов, когда в ее составе отсутствовало три человека из основного состава. Да и про травму Педри не забываем.

Интересный факт, что своими спасениями в концовке англичане напоминают «Байер» из Леверкузена. Конечно британцам приятно такое сравнение, но они не хотели бы себе такого финала, как у «аспириновых».

Саутгейт стал третьим тренером в истории, которому удавалось дважды подряд выходить в финал Евро. Ранее таким достижением могли похвастать два немецких тренера: Хельмут Шен и Берти Фогтс.

Следующий исторический факт будет приятен испанским болельщикам. Если брать одновременно клубный уровень и футбол сборных, то испанцы в 21-м веке не проигрывают в финальных матчах. За исключением тех случаев, когда финалы ЛЕ/ЛЧ были представлены только испанскими командами.

Сложно угадать, что мы увидим в сегодняшней битве, но я уверен, что нерв игры будет до последнего держать болельщиков в напряжении.

Скучная, неинтересная Англия может победить Испанию в финале Евро-2024, и вот почему

Антон Карасевич