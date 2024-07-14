Пономарёв выбрал между Испанией и Англией победителя Евро

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящей финальной встрече чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Я думаю, что в финальном матче победят англичане. Они возьмут трофей. Потому что слишком здорово им везет на турнире. Я хочу, чтобы выиграли испанцы, но победят англичане», - передает слова эксперта Betonmobile.

Финал престижного турнира пройдет на стадионе в Берлине сегодня, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен представитель Франции Франсуа Летексье.