Тренер Испании высказался о звёздном Беллингеме

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о звездном полузащитнике сборной Англии Джуде Беллингеме в преддверии финала чемпионата Европы – 2024.
«Этот футболист мне очень нравится. У Беллингема есть качества, которые меня привлекают в футболе. Джуд – мощный игрок, обладающий отличной техникой и гармоничным сочетанием всех своих сильных сторон. Также он забивает много голов, у него прирожденный талант. За его игрой всегда приятно наблюдать», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Финальный матч Испании против Англии состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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