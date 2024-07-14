Тренер Испании высказался о звёздном Беллингеме

«Этот футболист мне очень нравится. У Беллингема есть качества, которые меня привлекают в футболе. Джуд – мощный игрок, обладающий отличной техникой и гармоничным сочетанием всех своих сильных сторон. Также он забивает много голов, у него прирожденный талант. За его игрой всегда приятно наблюдать», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.