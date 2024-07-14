Погребняк ответил, выиграет ли Месси Кубок Америки - 2024

В финале Кубка Америки – 2024 сборной Аргентины предстоит встреча с национальной командой Колумбии. Об этом поединке поделился мнением бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк.

«Колумбия очень яркая и амбициозная команда, но у Аргентины один Мартинес - король серии пенальти, а второй - лучший бомбардир турнира. Моя ставка - победа Аргентины в основное время», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Финальный матч турнира пройдет в ночь с 14 на 15 июля. Напомним, что в полуфинале Аргентина победила Канаду, а Колумбия разобралась с Уругваем.

Напомним, что Месси и компания являются действующими чемпионами Кубка Америки.