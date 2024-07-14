Титов назвал победителя Евро-2024

В финальном матче чемпионата Европы – 2024 встретятся сборные Испании и Англии. Об этом поединке поделился мнением бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Испанцы заберут мяч, будут раскачивать англичан по флангам. Уверен, что им удастся забить в итоге. Ставлю на Испанию. Средняя линия должна переиграть соперника, а впереди Ольмо, Ямаль или Уильямс решат», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Финальный матч чемпионата Европы между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе в Берлине.