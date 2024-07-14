Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии - это не Беллингем и Кейн

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Рио Фердинанд назвал самого важного футболиста в составе сборной Англии.

«Деклан Райс всегда стабилен. Даже не знаю, что бы сборная Англии делала без этого футболиста. Кто из нынешнего состава смог бы его заменить?» - передает слова Фердинанда The Sun.

Напомним, что сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы – 2024. В решающем матче престижного турнира, который проходит в Германии, подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять Испания. Встреча состоится на стадионе в Берлине сегодня, 14 июля, начало – 22:00 мск.