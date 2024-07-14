Божович: «Надеюсь, Испания выиграет Евро, я ненавижу англичан»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и ряда других российских клубов Миодраг Божович высказался о грядущем финальном матче чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.
«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. Будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», - приводятся слова черногорского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Финальная встреча между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.
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