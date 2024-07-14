Божович: «Надеюсь, Испания выиграет Евро, я ненавижу англичан»

«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. Будет обидно, если Англия с такой игрой выиграет Евро», - приводятся слова черногорского специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».