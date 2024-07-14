Мостовой оценил шансы Англии победить Испанию в финале Евро

«Для меня любой финал - это 50 на 50. У обеих сборных есть свои плюсы и минусы. Матч против Германии показал минусы испанцев. Немцы были лучше и должны были проходить, но фарт повернулся в сторону Испании», - передает слова эксперта «Чемпионат».