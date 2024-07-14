Семшов назвал победителя Евро-2024

Экс-полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.
«Сборная Испании интереснее выглядит, однако игра будет очень упорной. Шансы в ней будут у обеих команд. И всё же Испания победит и станет чемпионом Европы», - приводятся слова эксперта на страницах «Всепроспорт».
Финал Испания – Англия состоится сегодня, 14 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе в Берлине, игру обслужит французская бригада арбитров.
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