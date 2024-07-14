Павлюченко назвал победителя финала Испания - Англия на Евро

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Очень ярко играет «красная фурия», хочется, чтобы она стала чемпионом. Да, с Англией ей будет тяжело. Но я уверен, что подопечные Де ла Фуэнте справятся. Выбираю пари - победа Испании», - цитирует Павлюченко «Всепроспорт».

Поединок между испанскими и английскими футболистами состоится в воскресенье, 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе в Берлине.