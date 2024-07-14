Казанский дал прогноз на финал Испания - Англия

Известный комментатор Денис Казанский поделился прогнозом на финальный матч чемпионата Европы – 2024, в котором сборной Испании будет противостоять Англия.

«Мне кажется, что в этом матче можно посмотреть тотал желтых карточек больше 1,5 именно в первом тайме. Англии гарантировать успех может только жесткий стиль игры - и они пойдут за ним», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Финал чемпионата Европы состоится сегодня, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Испания победила Францию, а Англия обыграла Нидерланды.