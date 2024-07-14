Гасилин назвал сборную, которая выиграет Евро

В финальном матче чемпионата Европы – 2024 сборная Испании сыграет против национальной команды Англии. Об этом поединке высказался бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин.

«Испания будет контролировать мяч, играть вперед и создавать моменты. По именам и позициям команды, правда, равны, но как команда Испания сильнее. Легкая и уверенная ставка на их победу», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Матч Испании против Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Встреча пройдет на стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

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