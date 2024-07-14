Линекер дал оценку игре Ямаля на Евро-2024

«Никогда не видел ничего подобного. Если Ямаль продолжит постоянно играть и не будет получат травм, то может стать особенным. Он входит в тройку или четверку лучших футболистов Евро. И это в 17 лет. Кто-то из таких молодых ребят оправдывает ожидания, кто-то – нет. Но с таким талантом я бы удивился, если бы мы не разглядели в нем какого-то величия», - передает слова эксперта The Guardian.