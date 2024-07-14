Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024

В случае победы на чемпионате Европы – 2024, проходящем в Германии, сборная Испании получит 28,25 миллиона евро призовых. Об этом рапортует портал Sport.es.

Согласно данным источника, 40 процентов от этой суммы получат футболисты национальной команды.

В решающем поединке престижного турнира сборная Испании встретится с Англией. Матч состоится сегодня, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным рефери финального противостояния назначен француз Франсуа Летексье.

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