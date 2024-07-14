Саутгейт рассказал о подготовке к пенальти в финале Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о подготовке к возможной серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы – 2024 против Испании.
«Подготовка к пенальти? Это навык, который приходится применять под большим давлением, но его можно тренировать и улучшать. Наша команда выиграла три из последних четырех серий пенальти, это хороший результат. Нам нужно быть готовыми, если вдруг это понадобится в финале», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
Финал Евро между Англией и Испанией состоится сегодня, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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