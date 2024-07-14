Талалаев высказался о финале Испания - Англия на Евро

Экс-наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящем финале чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.
«В финале редко бывают какие‑то закономерности и красивые игры. Думаю, что не всё может пойти у испанцев, а англичане могут предложить что‑то, что от них не ждут», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что финальная встреча сборных Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Матч пройдет на стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.
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