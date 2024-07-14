Хесус Навас признался, что уже давно играет с травмой

Фланговый защитник сборной Испании Хесус Навас рассказал о том, что последние годы выходит на поле с травмой бедра.
«Я играю с повреждением бедра четыре или пять лет. Но для меня самое главное – это эмоции, которые я испытываю в матчах за «Севилью» и сборную Испании. Всегда выкладываюсь до конца. Горжусь, что остаюсь тем же простым человеком, которым был в начале своего пути», - передает слова 38-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 14 июля, пройдет финальный матч чемпионата Европы – 2024. Сборная Испании сыграет против Англии. Встреча состоится на стадионе в Берлине и начнется в 22:00 мск.
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