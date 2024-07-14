Хесус Навас признался, что уже давно играет с травмой

«Я играю с повреждением бедра четыре или пять лет. Но для меня самое главное – это эмоции, которые я испытываю в матчах за «Севилью» и сборную Испании. Всегда выкладываюсь до конца. Горжусь, что остаюсь тем же простым человеком, которым был в начале своего пути», - передает слова 38-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.