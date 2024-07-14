Два игрока сборной Испании пропустят финал Евро

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии финального матча чемпионата Европы – 2024. Он назвал имена двух игроков, которые не смогут выйти в решающем поединке турнира.

«Мне бы хотелось поблагодарить двух футболистов: Педри, получившего травму, и Айосе Переса, у которого возникли проблемы с первого же матча. Они не смогут сыграть в финальной встрече», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В финале чемпионата Европы сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Матч состоится на стадионе в Берлине 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.