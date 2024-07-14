Назван стартовый состав Испании на финал с Англией - Ямаль играет

Журналист официального сайта УЕФА Грэм Хантер назвал стартовый состав сборной Испании на предстоящую встречу с командой Англии в финале чемпионата Европы - 2024.

Согласно версии инсайдера в основе «красной фурии» на решающий матч престижного турнира выйдут следующие 11 футболистов: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Руис, Родри, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

Напомним, что финальный поединок чемпионата Европы - 2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.