Роналду и Мбаппе возглавили антирейтинг Евро-2024

В Германии завершается чемпионат Европы по футболу. Сегодня, 14 июля, состоится решающий матч престижного турнира. Различные СМИ начали подводить итоги соревнований.

Журналисты Give me Sport представили рейтинг главных разочарований уходящего Евро-2024. Его возглавили два звездных нападающих – португалец Криштиану Роналду и француз Килиан Мбаппе.

В десятку разочарований чемпионата Европы также попали: Ромелу Лукаку, Антуан Гризманн, Мануэль Нойер, Жоржиньо, Александар Митрович, Андрей Лунин, Трент Александер-Арнольд и Йошко Гвардиол.

Финал Испания – Англия пройдет 14 июля на стадионе в Берлине.