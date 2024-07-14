Де ла Фуэнте: «Мы должны помочь Ямалю не свернуть с верного пути»

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о перспективах 17-летнего вингера Ламина Ямаля.

В субботу футболист «Барселоны» отметил свой 17-й день рождения, а в воскресенье может стать чемпионом Европы. В финале испанцы сыграют против сборной Англии.

«Ламин – талант невероятного масштаба. Его величие будет измеряться тем, насколько ему удастся оставаться скромным. В футболе много взлётов и падений. Нужно быть зрелым и стойким, чтобы не пострадать под воздействием восторгов или критики.

Наша задача – помочь ему сохранять скромность и смирение. Если это удастся, он сможет стать великим человеком и футболистом. К счастью для нас, Ламин – испанец. Остаётся надеяться, что он сможет оставаться на вершине футбола на протяжении долгих лет», – поведал в интервью официальному сайту УЕФА де ла Фуэнте.