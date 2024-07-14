Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024

Бывший английский нападающий Уэйн Руни поделился прогнозом на предстоящий финал чемпионата Европы между сборными Англии и Испании.

По мнению легенды «Манчестер Юнайтед», героем финального матча станет восходящая звезда «красных дьяволов» Кобби Майну.

«У меня есть предчувствие, касающееся Майну: он забьёт в финале, и этот гол станет решающим. Думаю, Испания выполнит свою работу и лишит пространства Кейна, Беллингема, Фодена и Саку, но этим сможет воспользоваться Майну, подключающийся из глубины», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Руни.

Матч Англия – Испания состоится в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.