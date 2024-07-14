​Дюгарри обвинил Дешама в провале французской сборной

Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата Европы, но не сумела преодолеть сопротивление атакующей сборной Испании. Бывший футболист «трёхцветных», Кристоф Дюгарри, обвинил в относительно неудачном выступлении наставника сборной Дидье Дешама. По его мнению, Дешам не наладил атакующую игру.

- Это его провал, личный, Дешам - самый ответственный за произошедшее. Испанцы вскрывали оборону Франции, как попкорн. Мы ужасно играли в нападении и по всем статьям уступили самой атакующей команде Евро, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

В последний раз французы становились чемпионами Европы в 2000 году.