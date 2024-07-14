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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Дюгарри обвинил Дешама в провале французской сборной

14 Июля 2024 • 02:58 Комментировать

Сборная Франции дошла до полуфинала чемпионата Европы, но не сумела преодолеть сопротивление атакующей сборной Испании. Бывший футболист «трёхцветных», Кристоф Дюгарри, обвинил в относительно неудачном выступлении наставника сборной Дидье Дешама. По его мнению, Дешам не наладил атакующую игру.

- Это его провал, личный, Дешам - самый ответственный за произошедшее. Испанцы вскрывали оборону Франции, как попкорн. Мы ужасно играли в нападении и по всем статьям уступили самой атакующей команде Евро, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

В последний раз французы становились чемпионами Европы в 2000 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Кристоф Дюгарри ещё теги
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