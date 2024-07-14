Райс поделился мнением о Родри перед финалом Евро

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс ответил на вопросы журналистов в преддверии финала чемпионата Европы.

В воскресенье команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании, в составе которой блистает хавбек «Манчестер Сити» Родри.

«Я очень уважаю его и то, чего он добился с момента приезда в Англию. Он уже много лет выступает на топ-уровне. Родри заслуживает огромного уважения, но в воскресенье нам предстоит решить важную задачу – мы хотим одержать победу над сборной Испании», – приводит City Xtra слова футболиста лондонского «Арсенала».

Начало финального матча Евро-2024 запланировано на 22:00 по московскому времени.