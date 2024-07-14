Педри высказался о финале Евро, в котором не сможет сыграть

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри поделился мыслями перед финалом чемпионата Европы.

Судьба трофея решится вечером воскресенья во встрече испанцев с англичанами. Сам Педри не сможет принять участие в поединке из-за травмы, полученной в столкновении с Тони Кроосом в четвертьфинальной игре против сборной Германии.

«Когда получаешь травму, начинаешь переосмысливать многие вещи. Нужно использовать это время, чтобы стать сильнее. Это футбол, такое случается.

Я уверен, что наша команда отдаст все силы в предстоящем финале. Они сделают меня чемпионом Европы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 21-летнего хавбека.