Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024

Сборная Испании сыграет в финале чемпионата Европы с Англией. Встреча состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени. Одна из главных надежд «красной фурии» – 17-летний Ламин Ямаль, чей гол в полуфинальной игре с французами помог команде добыть путёвку в финал.

Незадолго до начала решающего поединка отец Ямаля дал интервью, в котором поделился своим прогнозом: «Беспокоится ли Ламин перед завтрашним финалом? Нет. Мы победим со счётом 3:0».

На счету Ламина Ямаля один забитый гол и три результативных паса в рамках Евро-2024. За день до матча с Англией вингер «Барселоны» отметил своё 17-летие.