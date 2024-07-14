Испания – Англия: Ямаль, Кейн и кто ещё наверняка в стартовых составах на финал Евро-2024

Сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на этот матч.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Фабиан Руис, Родри, Нико Уильямс, Ольмо, Ямаль, Мората.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Сака, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Кейн.

Предположим, что состав сборной Англии с полуфинала сохранится, а у сборной Испании в старт вернутся отбывшие дисквалификации защитники Робен ле Норман и Дани Карвахаль.

Альваро Мората вроде избежал серьёзной травмы после инцидента с охранником во время празднования испанскими футболистами победы в полуфинале над французами.

В плей-офф Англия обыграла Словакию (2:1, доп. время), Швейцарию (1:1, по пенальти 5:3) и Нидерланды (2:1), а Испания – Грузию (4:1), Германию (2:1, доп. время) и Францию (2:1).

Матч Испания – Англия состоится сегодня, 14 июля. Болельщики прильнут к экранам в 22 часа по московскому времени. Прямая текстовая трансляция будет проведена на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов