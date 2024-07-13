Райс: «Не понимаю негативных высказываний французов о Ямале»

Полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Деклан Райс рассказал, что думает о Ламине Ямале.

В финале Евро-2024 англичанам предстоит сдержать испанского вундеркинда, отметившего свой 17-й день рождения за день до матча.

Перед полуфиналом, в котором Испания обыграла Францию (2:1), полузащитник «трёхцветных» Адриен Рабио заявил, что Ямалю предстоит «сделать больше, чем раньше» и «выйти из зоны комфорта». В итоге вингер забил и был признан лучшим игроком встречи.

«Я не понимаю, почему французы так высказывались о Ямале. То, чего он добился в свои 16 лет, заслуживает аплодисментов. Как игрок и болельщик, я не могу не относиться к этому с уважением. Играть так в его возрасте – это нечто особенное», – заявил в преддверии финала Райс.