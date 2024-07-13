Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании

Известный экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети назвал игрока, которого следует приобрести лондонскому «Арсеналу».

Бывший полузащитник «канониров» выделил вингера сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

«Трансфер мечты для «Арсенала» – Нико Уильямс. Я наблюдал за ним в его клубе, но на этом Евро он произвёл на меня ещё более сильное впечатление. Думаю, этот парень может оказать огромное влияние на команду Артеты», – приводят английские СМИ слова чемпиона мира 1998 года.

В финале Евро-2024 сборная Испании с Нико Уильямсом сыграет против Англии. Встреча пройдёт 14 июля.