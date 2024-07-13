Де ла Фуэнте: «Гави – 27-й игрок сборной Испании»

Полузащитник «Барселоны» Гави будет поддерживать сборную Испании со стороны.

19-летний футболист получил тяжёлую травму ещё осенью. Он не смог помочь испанской национальной команде на Евро-2024. 14 июля «красная фурия» сыграет в финале против Англии.

«Завтра Гави будет с нами весь день. Он будет 27-м игроком нашей команды», – заявил в преддверии финала де ла Фуэнте.

Матч сборных Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени.

Гави провёл 27 поединков за Испанию, отметившись пятью голами. Возвращение хавбека на поле запланировано на осень – он пропустит начало клубного сезона.