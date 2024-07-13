Руни рассказал, кто в сборной Испании представляет наибольшую угрозу для Англии

Легендарный экс-нападающий Уэйн Руни назвал самого важного игрока сборной Испании в преддверии финала Евро-2024.

Поединок испанцев с англичанами стартует в воскресенье в 22:00 по московскому времени. По словам бывшего форварда «Манчестер Юнайтед», «трём львам» необходимо уделить особое внимание опорному полузащитнику «красной фурии» Родри.

«Сердце нынешней сборной Испании – Родри. Он похож на одного из самых-самых лучших игроков, против которых я когда-либо играл, – Серхио Бускетса. За исключением того, что Родри, пожалуй, лучше играет в атаке. Он забил несколько важных голов за «Манчестер Сити», а сейчас благодаря его усилиям преуспевает Испания.

Сборной Англии нельзя давать ему проводить с мячом много времени. Нашим полузащитникам предстоит проделать серьёзную работу – нужно помешать Родри диктовать игру», – приводит Times Sport слова Руни.