Роналду и Лукаку – в символической сборной главных разочарований Евро-2024

Испанские журналисты составили команду из игроков, не оправдавших ожидания на Евро-2024.

Места в атаке заняли Криштиану Роналду (Португалия) и Ромелу Лукаку (Бельгия), так и не забившие ни одного гола, несмотря на уйму моментов, также в составе от Marca оказался Душан Влахович (Сербия). Главными разочарованиями среди полузащитников признаны Доминик Собослаи (Венгрия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия) и Джон Макгинн (Шотландия). Андреас Кристенсен (Дания), Джанлука Манчини (Италия), Александр Зинченко (Украина) и Джованни ди Лоренцо (Италия) расположились на позициях в защите, в воротах – Доминик Ливакович (Хорватия).

В финале Евро-2024 сыграют сборные Англии и Испании. Матч состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.