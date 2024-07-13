Кукурелья: «Каждый день зову Нико Уильямса в «Челси»

Сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы, а Марк Кукурелья и Нико Уильямс являются одними из главных действующих лиц в её составе. Как признался Кукурелья, он настолько хорошо находит на поле общий язык с игроком «Атлетика» из Бильбао, что ежедневно приглашает его в свой клуб - лондонский «Челси».

- Я каждый день говорю Нико Уильямсу, чтобы он перебирался к нам в «Челси». Нам очень нужен такой игрок. Нико знает об этом. Но он молод и самостоятельно принимает решения, - цитирует слова Кукурельи pianetamilan.it.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет со сборной Англии.