Руни назвал оптимальную позицию для Фодена в сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мыслями об игре Фила Фодена в сборной Англии.

Футболист «Манчестер Сити» неоднозначно проводит турнир, что, впрочем, не помешало его команде добраться до финала. 14 июля «трём львам» предстоит разыграть трофей со сборной Испании.

«Он хорош, когда выходит на позиции «десятки» – я всегда считал, что он должен играть именно там. Когда он действует так, как в полуфинале против Нидерландов, нужно как можно чаще отдавать ему мяч, стараться находить между линиями. Фоден, как и Кобби Майну, прекрасно понимает, когда нужно отдать пас. Он здорово руководит игрой», – передаёт Times Sport слова Руни.