Кейн высказался об успехах Ямаля

Капитан сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос об игре Ламина Ямаля в преддверии финала Евро-2024.

В воскресенье англичане и испанцы разыграют трофей Евро-2024. Одной из самых заметных фигур в составе «красной фурии» является вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, отмечающий 17-й день рождения за день до матча.

«Поздравляю Ламина Ямаля с днём рождения. Ему всего 17 лет, но то, что он делает на поле, уже можно назвать достижением. Могу только сказать, что он молодец. У него короткая, но уже очень яркая карьера», – заявил Кейн на пресс-конференции.

Финальный поединок стартует в 22:00 по московскому времени.