Кейн: «Я не думаю о «Золотой бутсе»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями о борьбе за «Золотую бутсу» Евро-2024.

В настоящий момент на счету футболиста «Баварии» три забитых мяча – он делит звание лучшего бомбардира турнира с ещё пятью игроками. Впереди у Кейна финал, в котором Англия сыграет против Испании.

«Когда твоя команда проходит так далеко на турнире, ты думаешь не о «Золотой бутсе», а о победе в финале – это всё, что имеет значение. Конечно, мне, как нападающему, хотелось бы забить в воскресенье, однако я не разочаруюсь, если забьёт кто-то другой, но мы победим», – приводит Bayern & Germany слова Кейна.

Матч Англия – Испания стартует в 22:00 по московскому времени.