Кейн рассказал, что для него будет означать победа на Евро-2024

​Гарри Кейн, форвард английский национальной команды, рассказал, что для него будет значить победа на чемпионате Европы-2024.

Напомним, финальный матч турнира пройдёт 14 июля, Англия сыграет против Испании, начало – в 22:00 по московскому времени.

- Это будет значить всё для меня. В животе появляется дополнительный огонь и голод. Всякий раз, когда вы проигрываете в финале, это трудно стереть из памяти. Проигрыш в финале с Италией был трудным, но это было три года назад. Это был трудный путь, чтобы добраться сюда, но теперь речь идет о выполнении плана на игру. Теперь пришло время переступить черту, - сказал Кейн на пресс-конференции.