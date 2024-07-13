Наставник сборной Англии: «У нас были большие мечты, теперь их нужно воплотить в жизнь»

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, дал свой комментарий перед финальной игрой с Испанией на чемпионате Европы-2024.

Встреча состоится 14 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Я не верю в сказки, но я верю в мечты. У нас были большие мечты, но теперь их нужно воплотить в жизнь. Наши поздние голы, пенальти - это не значит, что это произойдет. Мы должны выступить на том уровне, на котором можем и показать, на что способны. Самое главное – это то, как мы будем играть. Игрокам не нужна мотивация для таких матчей, - сказал Саутгейт на пресс-конференции.