Шикунов: «Может случиться так, что Англия опять закроется и выиграет Евро за счёт этого»

Александр Шикунов, ранее работавший на должности спортивного директора «Спартака», дал свой комментарий перед финалом Евро-2024.

- К сожалению, в финале Евро может получиться так, что Англия опять закроется и выиграет за счёт этого. Но я болею за испанцев, за красивый футбол и за эту потрясающую молодёжь. Сборная Испании по игре заслуживает чемпионства на этом Евро, - передаёт слова Шикунова «Чемпионат».

Встреча состоится завтра, в воскресенье, зрители и игроки услышат стартовый свисток арбитра в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.ru.